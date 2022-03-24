兩代音樂人首合作 孖麥浚龍合唱 盧冠廷唔衰得：好大心理壓力 (19:42)

盧冠廷（Lowell）沉澱兩年推全新企劃，連結兩代音樂人創作一系列作品，首發作品是與麥浚龍（Juno）合唱的《旋律‧故事》。2人是音樂、電影領域的匠人，LoLo笑言與Juno合作很大壓力：「今次同Juno合作好大心理壓力，佢係一個好嚴謹嘅人，從佢電影作品就知道，而我一向都唔衰得，作品入面每個細節都要做到最好！」

LoLo分享最初給Juno兩首歌選擇，一首是旋律優美的Ballad，另一首是《旋律‧故事》，他說：「Juno鍾意《旋律‧故事》有日本Mafia Movie（黑幫電影）嘅感覺，正因呢首歌好重電影感，我做編曲都落足心機！」

Juno憶起去年收到LoLo電話邀請參與今次合作，二話不說便答應，他說：「以往同LoLo喺電影上合作過，亦有拍攝訪談節目，彼此逐漸建立默契，大家對畫面觸覺敏銳，能夠透過形容畫面去交流，令我感受好深，好感激LoLo與Susan畀呢個機會我參與今次合作，進入佢哋音樂世界。」

填詞人唐書琛（Susan）表示今次詞作是為兩人度身訂做，LoLo是音樂人即「旋律」，Juno是導演即「故事」。歌詞描寫藝術家創作心路歷程，思緒交戰就如萬馬奔騰，與歌曲中澎湃磅礡之感一脈相通。Juno形容Susan才是今次合作中的藝術家，他說：「兩個好熟悉影像嘅人，能夠搵到音樂上嘅共通點促成合作，LoLo創作充滿個人魅力，能夠將我哋想法融為一體，喺歌詞中表達出嚟，Susan有好大功勞。」

Juno又形容能夠現場感受LoLo錄音過程，是自己的福利，「呢樣嘢係聽眾享受唔到嘅，錄音室係一個空間讓大家去尋覓，我非常享受」。他續說：「入錄音室一啲都唔大壓力，而我最享受係入錄音室前幾晚，不停loop住聽demo，睇住Susan嘅歌詞；再見住歌曲由rough mix，再做mixing、mastering，呢個過程係非常私人，但亦係我最享受嘅時間。」

（即時娛樂）