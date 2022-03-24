陸詩韻人生上半場沒規劃 曾跌入低谷自覺好垃圾 (20:35)

陸詩韻（Sharon）現身香港開電視新節目《有種老闆娘》，與主持人可宜分享事業心得及感情事，節目明晚（25日）播出。

Sharon自言人生上半場沒規劃，參加選美只為圓夢。她說︰「小時候喜歡和鄰居玩選美，長大後覺得有機會就試試，順理成章入娛樂圈，完全沒想過要創一番事業。我在娛樂圈4年，爸爸叫我返去幫手打理製衣生意，考慮了幾個月就回去了，繼而首次創業開貿易公司，發展自己生意。」

2013年，Sharon經歷人生低潮，「第一次創業，奈何跟拍檔有誤會，發展得不好。2013、2014年是我經歷人生最多失敗的年份，但如果沒有這兩年，我不會醒覺到原來我那麼不成熟。當年的挫敗，令我覺得自己好垃圾，當時有很多不好的報道。我有段時間不想面對任何朋友，只躲在家裏和公司，自信心低到覺得街上途人都在說自己」。

Sharon最後在家人支持下重新振作，成為今天的護膚品牌老闆娘。她說︰「有過失敗經歷是好事，每個經歷也令我有得着。如果我現在才跌倒，不知道會否有戰鬥力重新站起來。」

Sharon最初打算做珠寶生意，但有天照鏡發現自己沒時裝觸覺，因而打消念頭。貪靚的她因注重肌膚保養，繼而啟發到開展護膚品生意。被問到是否計劃45歲退休，她笑說：「是，不一定要成功才退休。我45歲前不停跑，有點累，所以想45歲後享受人生。」

（即時娛樂）