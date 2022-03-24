聲夢JUNIOR｜10強最後4席位走勢評估 Crystal唱《愛情陷阱》獲好評 (21:45)

無綫節目《聲夢JUNIOR》周日（27日）晚播出最終回。上集12歲的Charlotte（繆昀希）跳唱《跳舞街》技驚四座，成功彈出成最強黑馬，獲網民洗版式讚好，好評度更一度超越大熱門Aster（劉芷君）；今集將再有黑馬彈出，10強最終花落誰家，仍充滿變數。

本集除了有Dance Group餘下3位成員Haily（梁栩寧）、Crystal（梁善知）及Tate（伍梓瑜）分別獻唱《囍帖街》、《愛情陷阱》及《願》，還會宣布尚未曝光的10強最後4個席位。

據知Dance Group三人之中，以熱門姿態殺入決賽的Crystal獲極高評價。本身是公開賽常客兼冠軍級人馬的Crystal，為求上台一刻做到最好，事先上了3次唱歌及一次排舞堂，兼在家中無限排練，結果不負眾望，中氣、自信兼台型十足唱出參賽歌，郭偉亮聽完亦讚嘆：「我淨係知如果我係你爹哋，我唔想同你鬧交，你咁有中氣咁長氣，好犀利呀！」杜自持亦讚不絕口：「Very good！I am very impressed！」

網民亦關注10強餘下最後4個席位，目前最新走勢以Caitlin（楊秉頤）、Ricky（童文）、Vici（莊殷玥）、Breman（張鍩民）被看好殺入10強；其中Caitlin呼聲愈來愈高，全因她在第3集中，在錄音室唱《命硬》或是綵排《Hopelessly Devoted To You》，即使是短短數秒演出，網民仍能感受其聲音中潛藏的感染力。

去年曾為《聲夢傳奇》擔任比賽評審的音樂人黃敬佩老師亦在其YouTube頻道，談及心水最終勝出四強人選為Charlotte、Aster、Jasmine（冼奕瑜）及Breman，更對Charlotte讚不絕口：「佢真係幾有特色，好深刻！佢跳唱都做得好好，好有活力、好夠氣，同埋啲Attack位做得好好，睇得出係畀心機練過。尾音收得好，冇走音，動作亦都好有力，冇揸流攤，我相信佢4、5年後可以獨當一面。」

黃敬佩亦點名稱讚擁有8級流行鼓打鼓實力的Breman，令人印象深刻，「真係好Impressed，咁細個功力咁深厚。佢只係唱歌輸蝕咗少少，但一個人好難樣樣叻，佢個樣亦算係靚仔」。

（即時娛樂）