《CHILL CLUB》年度女歌手入圍名單曝光 鄭欣宜被鄧小巧篤爆請槍寫中文歌詞拉票 (23:11)

欣宜以《先哭為敬》歌詞拉票，卻被鄧小巧篤爆她請槍幫手寫中文歌詞，十分搞笑。（fb截圖）

林欣彤自被爆跟Anton撻着後，首度曝光為女歌手獎拉票。（fb截圖）

ViuTV今晚（24日）公布《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》入圍名單，繼續由駱振偉（Thor）擔任主持。繼年度新人、年度樂隊和年度組合後，今晚公布年度女歌手入圍名單，並繼續以線上形式公布。

入圍「年度女歌手」包括Serrini、薛凱琪、鄭欣宜、王菀之、莫文蔚、鄭秀文、衛蘭、衛詩、陳凱詠、謝安琪、黃妍、陳蕾、岑寧兒、林欣彤、泳兒、AGA（江海迦）、Kendy Suen（孫曉賢）、李幸倪（Gin Lee）、鄧小巧、葉巧琳、林二汶，大部分入圍女歌手都透過Zoom現身拉票，相當熱鬧。

眾女歌手率先恭喜新婚不久的人妻鄧小巧，而小巧正身處加拿大，當地時間是早上，她還表示昨晚當地下了大雪。

各女歌手寫上自己歌曲的歌詞，為自己拉票。欣宜以《先哭為敬》其中一句歌詞拉票，卻被好友鄧小巧篤爆：「鄭欣宜呢啲中文字唔係你寫㗎！」欣宜聞言搞笑反擊：「乜嘢意思呀，鄧小巧…冇錯，根本係我寫唔出！」

Serrini以《樹》的其中一句歌詞拉票，最搞笑是Serrini疑似不慎講粗口諧音，之後尷尬解畫：「我個樣成日黑面，但我係好熱情，希望大家了解！」主持Thor搞笑說：「呢啲我兜唔到，都出咗街啦！」另外，林欣彤被爆跟Anton拍拖後，首度公開露面為自己拉票。

（即時娛樂）