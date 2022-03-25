新婚徐熙媛借酒樽插畫曬恩愛 具俊曄代小S求教韓網民 (13:21)

台灣女星徐熙媛（大S）本月8月宣布已跟韓國組合「酷龍」成員、舊愛具俊曄閃婚。具俊曄隨後飛到台灣，準備與大S登記結婚。已完成酒店隔離的他，目前身處大S位於信義區的豪宅進行自主健康管理。

新婚的大S在社交平台上載兩張訂製雞尾酒的相片，並在照片中寫上「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」、「貼心的專屬情人節限定款」字句，其中兩樽酒的封面插畫是一男一女打電話的圖片，兩人的電話上有代表她與具俊曄的「S」及「K」字，十分有愛。

具俊曄就在社交網代小姨徐熙娣（小S）向網民發問。原來具俊曄20年前曾帶大S家三姊妹與她們當時的另一半到韓國旅遊，日前小S受訪時提到具俊曄當時帶他們去吃的生螃蟹非常好吃，可是後來再到韓國旅遊時已找不到那間餐廳。具俊燁今日凌晨就在社交平台發文，表示當年吃過的那間餐廳好似不見了，請知道的網友告訴他新地址。

另外，大S前奶奶張蘭日前在直播中強調大S與汪小菲離婚，是因為他們兩夫妻過不下去，和感情有關係，與她沒關係。她說︰「大S嫁的是汪小菲，結婚10年，我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？」

（即時娛樂）