不可能任務｜譚俊彥克服陰影爬馬騮架 嘆體能不及從前 (15:00)

無綫綜藝節目《不可能任務》將於周日（27日）播出Mission II「特警遴選體驗」的最終回，譚俊彥與隊員關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），接受Assault Course的爆炸力、靈活度及耐力考驗。

Assault Course考驗要求參加者背住50磅沙包跑500米，之後放下沙包通過七個障礙物，包括爬牆、攀越馬騮架及爬繩網等。眾人通過所有關卡後，需再跑100米直衝終點。身為隊長的譚俊彥攀越馬騮架時連番失敗兼不斷從架上跌下來，他事後坦言有心理陰影：「馬騮架是我從小到大的陰影，小時候曾在馬騮架上跌下來，跌爆了隻牙。」

譚俊彥又慨嘆體能大不如前：「我一年前膝頭受了傷，但我堅持包紮住跑步。其實到了我這個年紀，已不及從前弗，但我一定要衝破這個心理陰影。」八人之中，Leo 、Cindy表現最好幾乎由頭帶到尾。Cindy擊敗不少男隊友，一Take過完成攀越馬騮架。她在途中一度因畏高被Honey及Purple爬頭，但最終戲劇性地反超前。

最後一集的考核中，男藝人率先完成所有比賽，但他們為了鼓勵女隊友堅持到最後，伍富橋、余應彤及Leo分別在最後衝線段陪住Cindy、Honey及 Purple跑到最後，並不斷給予鼓勵。Honey事後坦言有戀愛感覺：「余應彤望住我不停叫我的名字，很Sweet，有In Love感覺。」

（即時娛樂）