王灝兒拍劇少做一件事 用盡法寶喊唔出 (17:06)

王灝兒（JW）接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》許文軒訪問，宣傳新歌《納斯卡線》。JW過去一年拍劇為主，少推出非劇集歌曲。她說︰「我想趁年輕、有機會時完成想做的事，例如嘗試拍劇，因此去年很用心拍劇，但也趁空檔秘密錄音製作歌曲。《納斯卡線》早在一年前已完成，但我想有全年音樂計劃才一次過推出，不想推出一首歌後又停下來，倒不如留待今年。大家不用擔心，我會同時唱歌和拍劇，就像Lady Gaga都係唱唱吓歌，發現自己很喜歡演戲，唱歌、拍劇可以同步進行。」

JW回憶以前多依賴公司，今次親力親為製作新歌，由選擇曲風、找製作班底、找MV導演都自己負責，雖然有壓力，但學到很多。她又回憶從前很害羞，拍MV時不敢望人，但現在覺得拍劇飾演另一個人好好玩。JW說︰「拍《痞子殿下》的喊戲時覺得很難。周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚拍喊戲時，眼淚自然流下來，很犀利。不知道我是否眼乾，即使滴很多眼藥水也沒淚水流出來，吸收晒！小寶教我在眼睛下塗少許薄荷膏，我塗了很多，幾乎眼妝被抹掉也哭不出來，很大打擊。我後來發現因為我太愛說話，埋位前跟攝影師、燈光師聊天。我應該要培養感情，慢慢進入狀態。決定拍攝前不再談天後，我也再不用靠眼藥水、薄荷膏拍喊戲。」

（即時娛樂）