許冠文膺第40屆香港電影金像獎「終身成就獎」 (17:54)

香港電影金像獎協會今日（25日）公布「第四十屆香港電影金像獎」的「終身成就獎」得主為許冠文、「專業精神獎」得主則是周國忠。

許冠文有「喜劇天王」美譽，他在上世紀70年代起以自編自導自演的經典喜劇電影開創港產片新風氣。他在1974年推出的首部作品《鬼馬雙星》票房破600萬，打破當時的香港中西票房紀錄；1976年的《半斤八両》以800多萬再創佳績；1981年的《摩登保鑣》更以1700多萬票房第三度衝破他所創的香港票房賣座紀錄。

許冠文1982年憑《摩登保鑣》成為首屆「香港電影金像獎」最佳男主角。他當年的出品不僅在香港，在日本及海外均叫好叫座，「許冠文電影」也是金漆保證。80年代以後，許冠文開始多與其他導演合作，先後創作出《神探朱古力》、《雞同鴨講》、《合家歡》和《搶錢夫妻》等賣座作品。2016年，他演出台灣片《一路順風》，以低調的演出的士司機一角滲出源源不絕的喜感，更為影片平添不少魅力。

周國忠在香港電影圈有「金鉸剪」美譽，曾膺香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太影展的最佳剪接獎，亦擔任過監製、策劃、發行、後期製作等崗位，以「周身刀張張利」的「電影多面手」稱之更為貼切。周國忠畢業後在父親的影片沖印公司工作，閒時走到剪接師身後觀摩學藝，後來遇上伯樂 - 麥嘉，並擔任麥嘉第一部電影《一枝光棍走天涯》的剪接，自此二人合作無間。

1980年新藝城創立後，周國忠初期負責所有新藝城電影的剪接工作，他又推動成立新藝城剪接組及錄音室，更特別跑到美國為公司引進新科技。周國忠後來與林嶺東、周潤發合組銀獎製作公司，出任過電影出品人、監製、策劃、發行、後期製作等不同崗位，又與友人創立聲藝錄音室、晶藝字幕公司，並成功策劃與黃百鳴等收購東方彩色沖印公司，為香港電影業界發光發熱。周國忠在電影圈工作半世紀，至今仍積極參與香港電影金像獎協會、香港電影工作者總會、香港電影後期專業人員協會、香港電影剪輯協會的工作，將自己寶貴的經驗和專業精神繼續在圈中薪火相傳。

（即時娛樂）