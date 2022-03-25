祝文君上月病逝今設靈 女兒靈前上香神情哀傷 (20:44)

無綫藝員祝文君2月28日因肺癌離世，終年55歲，喪禮今、明兩日在大圍寶福紀念館舉行，今日設靈，明天出殯，靈柩移奉富山火葬場火化。

祝文君的靈堂佈置簡潔，中央位置擺放其微笑着的彩色遺照，橫匾寫上「懿範長存」四字。祝文君的丈夫陳忠建和女兒陳凱瑩的心形花牌放在遺照前方，分別寫有「情意難忘」和「永記慈恩」字句，靈堂外擺放了不少紙紮祭品。下午三時許，凱瑩抵達靈堂打點，在媽媽靈前上香，神情哀傷。

電視廣播有限公司、譚玉瑛、麥長青、黎芷珊、黃智賢、廖碧兒、胡櫻汶、魯振順、方伊琪、王書麒、許秋怡、藝進同學會、香港早晨團隊、香港演藝人協會、香港動作特技演員公會均送上花牌悼念。下午五時後，譚玉瑛、麥德羅、王維德、鍾志光、黃建東抵達靈堂送別故友。

麥德羅指祝文君生前精靈活潑，是個快樂小天使。他最難忘10年前與祝文君到英國登台半個月︰「我們兩個月前曾聚會，當時見她清減了，又戴帽，她說是減肥。如果早知她患病，我會幫到她。我表哥是醫院院長，專醫癌症。剛才在靈堂上聽朋友說，她早前已因脫髮而戴帽。」麥德羅寄語大家要保持心境開朗，可以減低患癌機會。他說：「我妹妹50歲時因癌症離世，今日來拜祭祝文君，就想起妹妹，很傷感。」

王維德透露最後一次跟祝文君見面是在數月前，祝文君當日遲到，她雖然消瘦了，但胃口不錯，而且有講有笑，未提及患病。他說︰「祝文君離世後，朋友才透露她當日曾在飯局前不適吐血。我接受不到她逝世，我們年輕時已開始合演情侶，後來演夫妻，又一起做騷表演，很難過。」

（即時娛樂）