「配音王后」謝月美病逝 終年74歲 (12:23)

著名配音員兼資深演員謝月美（May姐）昨天（25日）在醫院病逝，終年74歲。關寶慧在社交平台上載May姐的黑白照，留言︰「親愛的May姐，親愛的九尾狐，不知道如何能令你知道我對你的懷念！懷念你找我做配音工作；懷念你在工作上對我的遷就，我做不到你的要求，你不怪我之餘還替我請槍！懷念和你打麻將的歡笑，懷念和你拍戲的笑場！懷念再懷念，最終也只剩下懷念！願你到開心的國度！」

據知，退休後獨居多年的May姐身體向來不錯，兒子也住在附近方便照應。不過，自她近年患上重病後，身體開始轉差，人也消瘦了很多。關寶慧回覆傳媒時表示從劉雅麗及杜雯惠口中得知死訊，遺憾在對方離世前未正式通過電話，亦未有見面。她回憶早年在無綫拍劇時已認識May姐，對方是第一個找她配音的人。關寶慧讚May姐好好人，好玩得，說話又好笑，帶給她很多歡樂。

劉雅麗透露去年6月與May姐、王祖藍、蔡少芬聚會時見May姐臉色不太好，才知她患重病。劉雅麗指May姐當時尚算精神，說話時仍大大聲，還表示正在練氣功。她說︰「May姐的舊同事兩星期前發起拍片為May姐集氣，希望她開心一下。上星期二，我接到杜雯惠電話，指May姐說很掛住我和祖藍。」劉雅麗父親剛離世，她收起痛楚扮開心跟May姐聯絡，鼓勵她加油，更相約康復後一起打麻將。

謝月美畢業於麗的映聲（麗的電視前身）第二期訓練班，同期學員有黃淑儀、盧大偉、李司棋、黃韻詩等。她最初於麗的映聲配音組工作，後來轉投無綫配音組，也曾參與香港電台廣播劇節目演出。謝月美在配音界甚有地位，是香港著名配音導演及香港演藝學院客席講師。她聲演過的角色有《反斗奇兵》的薯蛋頭太太、《怪獸大學》的校長、本地原創卡通《麥兜》中的麥太等，有「配音王后」稱號。謝月美早前曾移民美國，後來與子女回流香港。她生前也熱愛舞台劇演出，是「香港影視劇團」團長，團員有潘芳芳、黃文慧等。

（即時娛樂）