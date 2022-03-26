COLLAR疫下出道似虛擬偶像 盼年尾開騷與歌迷見面 (19:25)

ViuTV《爆谷一周》今晚（26日）播出第8集，主持谷德昭請來女團COLLAR及其經理人戴穎擔任嘉賓，分享COLLAR出道三個月後的感想。邱彥筒（Marf）表示COLLAR在疫情期間出道，較少機會跟粉絲見面，因此仍未體驗到做藝人的感覺。戴穎覺得COLLAR似虛擬偶像，出道至今也沒機會跟觀眾見面，因此希望年尾能舉行一場演唱會，展示COLLAR出道一年來的成長。

戴穎表示COLLAR跟她當初心目中的女團形象很不同，說最初有20位女團成員人選，都是比較年輕、有「女團相」的女生。她透露蘇雅琳（Ivy So）是最後一位入選COLLAR的成員︰「Ivy的親和力十分難得，女團很需要像她這樣充滿親和力的成員。我努力挽留，為Ivy爭取到第八個出道位。」戴穎期望COLLAR每位成員將來都可以單飛，但今年會專注在團隊的活動上。

戴穎在節目中提及每位成員的優點及需要改進的地方︰「希望沈貞巧（Gao）想多些隊長要做的工作，望她可以多站出來，多表達自己意見。Marf自我紀律分數最低，只有5分，希望她可以改善遲到問題。許軼（Day）的自我紀律分為6分，她特別為食，需要減肥。」王家晴（Candy）被隊友選為食量最大的成員。

（即時娛樂）