梅啟明寫悔過書向媽媽老婆認錯 決心離開第三者 (00:09)

已故樂壇天后梅艷芳的兄長梅啟明早前入稟法院，指電影《梅艷芳》片商涉嫌侵犯版權和商標，令母親梅媽覃美金不滿斥責他，並登報脫離母子關係。梅啟明之後開記者會聲稱梅媽對登報事不知情，質疑有人在背後操縱，並報警備案。梅啟明曾被指有泰籍情人，他的老婆兩度向傳媒爆料指責他。今日梅啟明突然發給傳媒他的悔過書，向母親、老婆及兒子道歉，並指已離開傳聞中的第三者，希望獲得原諒，承諾會改過。

梅啟明寫道：「我梅啟明不對，我有錯，我犯罪，我辜負了母親的期望，老婆的愛，失去兒子的好榜樣。沒有盡到兒子，老公及父親的責任，做出對他們傷害的行為，不忠不義的行為，錯誤認識了第三者。」

他指自己再三反省後，已決心離開了傳聞中的第三者，對家庭負責，更對上次在記者會說出的不負責任言論向家人道歉，他感恩媽媽的養育及照顧。他提到自己是長兄，從小擔起家庭照顧弟妹的責任，長大後討厭這些責任，在媽媽面前做出放縱行為，他公開向媽媽道歉，感恩老人家一直的包容和支持，日後會努力盡兒子責任，好好照顧年長母親。

他表示已深刻反省錯誤，希望老婆及兒子可以原諒他。他說：「我明白這次不忠行為對老婆和兒子造成心靈傷害，影響了兒子的情緒，希望老婆及兒子再給我知錯就改的機會，我一定引以為戒，不會再犯和我一樣愚蠢的錯誤了，這次教訓真的很大很大。」他以後會本著兒子、老公及父親的身分，注意言行，希望大眾給他改過機會，勤奮工作，不會再做不忠不孝行為，說出不負責任的說話。梅啟明承諾今後會好好愛老婆，感謝她為家庭的付出，照顧及培育兒子。他會慢慢改正和努力，希望大眾給他改過機會，做兒子的好榜樣。

（即時娛樂）