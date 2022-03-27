入圍「全球百大俊男」 黃偉文退選︰被提名咗都唔知咩事 (11:29)

著名填詞人黃偉文（Wyman）入圍美國網站TC Candler最新公布的「全球百大俊男2022」名單，惟Wyman隨後在社交平台宣布退選。

他說︰「首先，成件事我並無『參賽』完全被動，被提名咗都唔知咩事。陪大家開個玩笑，被大家惡作劇一下，喺疫情中提供一點歡樂，我係ok嘅，但我係無份用任何方式『搞』自己入去呢個名單嘅，非我性格亦非我所求，唯獨呢件事一定要講清楚。講完，請大家各適其適，繼續enjoy呢個玩笑（自己知自（己）事，我諗唔會唔係玩笑而真係有咁多人覺得我有機會成為全球百大美男啩，哈哈哈）。不如大家笑過就算，尊重吓我意願，俾我退選啦唔該！」

Wyman強調︰「真係唔使恭喜我啦喂，我貪呢啲嚟做乜啫。我好想知究竟呢個選舉係咪有一個人提名就得㗎啦？其實到最後入選呢個名單嘅人數會唔會有幾百萬個㗎？真正最想問係有冇得唔接受提名，要求有關方面將我除名㗎？等其他實至名歸嘅人去選啦﹗」

根據TC Candler今年公布的規則，網民可透過兩個方法提名任何人。第一種方法是透過官方YouTube頻道提名，惟不保證被提名者能成功入圍；第二種方法是今年新增的「課金方案」，網民只要加入官方Patreon，每月付月費，其提名就能保證入圍，最平月費為港幣25元。如選擇最貴的港幣80元月費，且連續訂閱6個月，更可參與最後名單的投票，及可提早知道「全球百大俊男／美女」的最終名單。

（即時娛樂）