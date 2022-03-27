《金宵大廈2》4‧4首播 施嬅山聰平行時空下懸疑式戀愛 (14:27)

無綫新劇《金宵大廈2》將於4月4日首播，除了陳山聰、李施嬅、張彥博及黑貓「靚寶」外，曾在首輯出現過的林子善、趙希洛及黃子雄也會現身，新加入的演員則有伍詠薇、韋家雄、鄭子誠、于洋、曾展望及蘇皓兒等。

山聰、施嬅在上輯分別飾演阿蕭 / 旭輝以及Alex / Coco姐。兩人前世未能修成正果，投胎重臨金宵大廈再續前緣，巧妙地透過前世今生各式各樣的「夢」緊密地連在一起，最終靠努力甚至捨命下改變命運，方算修成正果。來到《金宵2》，山聰與施嬅上演活在平行時空下的懸疑式戀愛，因為一杯咖啡展開離奇又曲折的緣分。兩人的平行時空將由「縱向穿越」變成「橫向穿越」，山聰、施嬅會一人分飾三角，山聰的角色比第一季更神秘，施嬅的角色則與上輯有明顯出入。

無綫公開《金宵2》的單元故事海報，包括于洋、鄭子誠、曾展望主演的《七樓半》、伍詠薇、蘇皓兒主演的《雙魚》，以及韋家雄、林子善主演的《城寨英雄GO！》。據知，今季單元故事的題材十分寫實貼地，除有探討扭曲的母愛、嶄新危險的遊戲世界，還會繼續探討香港寸金尺土問題，以及港人如何在嚴峻的情况下委曲求全、甚至是顛覆三觀的故事。

（即時娛樂）