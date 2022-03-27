鍾嘉欣回憶大女Kelly出生過程 產後暈倒險要緊急開刀 (16:18)

鍾嘉欣（Linda）與脊醫老公Jeremy於2015年結婚，育有5歲大女Kelly及3歲兒子Jared。嘉欣近日在社交平台拍片分享生產大女時的經歷，回憶當年第一次當媽媽，不知道宮縮的真實感覺，結果在Kelly準備出世時一直只感到下半身有奇怪感覺，直至半夜才肯定女兒將要出世。由於要按照醫生指示擴張至5厘米時才入院，嘉欣由晚上7時等到隔天早上6時起牀才梳洗準備入院。她說出門前因太肚餓要先吃東西，而且吃極未飽，最後因下體在流血，被奶奶勒令要立即坐車入院。

嘉欣回憶當時痛得不能走路要坐輪椅，護士看到情况立即送她上房，醫生檢查後問她為何那麼遲才來醫院，指她已擴張至8厘米，等擴張至10厘米就可分娩。嘉欣回憶生產過程非常痛苦，她全程要吸氧氣，又要靠奶奶給予的冰水和雪條減低痛楚。她最後請護士在黑板上寫上Kelly的名字，並畫上心形圖案，每次嘗試生產時就望住Kelly的名字，想住要安全地將女兒帶到世界，同時想住母親也有過相同的經歷，再加上丈夫的鼓勵，最終成功把女兒生下來。

嘉欣產後在房內休息了一小時，護士要她嘗試起牀去小解。嘉欣說當時覺得身處謀殺案現場，她走了兩步已感到下身在流血，後來更在洗手間內暈倒，嚇到老公大叫。嘉欣被抱回牀上，聽到護士要送她去急症室及進行重建手術，立即醒過來說自己沒問題，可以如常小解。嘉欣指隨後的檢查比分娩更痛苦，幸醫生表示可觀察一天，如沒異樣就不需做手術。她最後逃過一刀，但休養了兩個月才可如常地走路。

（即時娛樂）