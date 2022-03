2016年香港小姐冠軍馮盈盈(Crystal),當選後獲無綫力捧,拍劇做主角,甚至綜藝節目及大型活動上也能見到她。不過,盈盈自2月開始突然沒再現身,過往頻頻更新社交網的她也沒再上載新帖子。有傳她因犯下三宗罪被公司「雪藏」,連有份主演的《逆天奇案》開拍續集亦無份演出。「消失」接近兩個月,盈盈終於再次現身社交網上載側面照,並留言「Wake up in the bliss of spring(在春天的幸福中醒來)」,她同時上載亮相節目《思家大戰》的片段。不少網民留言,為她再次現身而高興。

無綫總經理(節目內容營運)曾志偉被問到馮盈盈遭「雪藏」一事時,曾指她之前確診,現在已康復。

(即時娛樂)