李璨琛(Sam)和太太梁志瑩的女兒李元元(Lucy)日前(25日)4歲生日。阿Sam今年難得不用離港工作,特別送上靚蛋糕為女兒慶祝。他說︰「今年爸爸可以陪你切蛋糕啦!」Lucy望住眼前的蛋糕及蛋糕上的金色蠟燭,露出開心的笑容。阿Sam又和太太梁志瑩一齊啜爆Lucy面珠,梁志瑩說︰「繼續都係生日快樂!Thank you for the yummy cake!」

