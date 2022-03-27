結婚15年 Bob嫂分享夫妻相處之道 不介意生日老公冇表示 (21:08)

出名顧家的林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，婚後育有3女一子，一家六口幸福溫馨；轉眼間，今年已是Bob與Pearl的結婚15周年紀念。Pearl今日在社交平台分享夫妻相處之道，她留言：「點樣維持一段關係可以好簡單，就好似跳舞咁樣，你進一步；我退一步，我進一步；你退一步。一定會有不同意見嘅時候，畢竟來自兩個家庭，成長環境造就各自不同嘅認知，就算靈魂伴侶都會有嗌交嘅時候。好似林生 @bob_lamshingbun 咁，而家已經進化到生日，情人節，大時大節，都唔會有特別嘅表示，我唔係投訴啊！因為我都係一樣。我想講嘅係生活細節，而家40幾歲嘅林生，佢係唔飲咖啡嘅，理所當然應該唔會留意到有關咖啡嘅一切事物，但係！！竟然！！意想不到！！估佢唔到！！佢尋日竟然帶我去網紅咖啡店度打卡。（所以我叫咗杯朱古力俾佢）咁當然，前提係，佢平時對我都正正常常啦！如果佢家暴我嘅話，就算佢其他時間對我好，都係唔得㗎！」

Pearl還分享了一張跟Bob手疊手的照片，相中寫上「日常小心思」、「勝過一切浪漫」，不過，Bob卻以「你隻手搽返啲嘢好喎」回覆太太；Pearl立即還擊老公，她留言說：「好明顯係主婦嘅手啦，你嗰隻手就係十指不沾陽春水啦。」

（即時娛樂）