難忘跟楊思琦徐子珊拍咀戲 吳卓羲對感情隨緣：最重要相處舒服 (23:21)

吳卓羲於熱播中劇集《飛虎3壯志英雄》有不少驚險動作場面，還跟兩位女拍檔蔡思貝和姚子羚有咀嘴戲。雖然入行22年，拍過不少吻戲，他坦言至今拍這些戲仍會感到尷尬，笑言最怕對手誤會他「鹹豬手」、「鹹豬脷」，所以事前溝通很重要。問到跟哪位女拍檔拍吻戲最難忘？吳卓羲說是楊思琦，因合作拍攝《英雄‧刀‧少年》時，他被女方奪去其熒幕初吻；另一位是徐子珊，他讚對方好惜、幾舒服。吳卓羲又自爆以前遇過難搞的女對手，對方經驗較淺，令他很尷尬。

去年吳卓羲跟菊梓喬傳出緋聞，因他在社交平台發文標籤了女方，他又不避嫌偕家人捧場欣賞對方有份演出的除夕騷。問他是否已找到心目中最佳女主角？吳卓羲卻說：「未喎，不講這些了！」談到很多人覺得他揀對象跟過往不同？他聞言只哈哈大笑，之後才表示：「其實沒什麼分別，都是隨心，最重要相處舒服和溝通到，隨緣吧，我要求不高，你要求別人，別人也對你有要求。」

談到他在《飛虎3》的連場動作鏡頭都親自上陣，本身有畏高的吳卓羲難忘一場在無綫停車場吊威也，從5樓一躍而下撲上車頂的戲分，武指臨時叫他跳樓，由於他想自己嘗試，結果試了5、6次也沒用替身。不過，他稱人生中最驚險一次，是10多年前拍《大唐雙龍傳》吊威也跳落山崖這場戲。

疫情影響各行各業，吳卓羲承認工作雖然也有影響，但自覺幸運，去年拍了多部電影和電視劇；生意方面，他與伙伴轉網上經營推出Figure，目前正研究何時推出市場，在北京開設的Figure博物館則一直運作中，他還打算踩入NFT市場。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月28日）明報娛樂版。

（即時娛樂）