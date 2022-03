第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行;改編自村上春樹同名短篇小說的日本片《Drive My Car》由《偶然與想像》濱口龍介執導,《真犯人旗標》西島秀俊主演,擊敗《逃不出的記憶》、《The Hand of God》、《不丹是教室》及《The Worst Person in the World》,大熱奪得最佳國際電影殊榮。

早前在日本電影學院獎橫掃8獎的《Drive My Car》,去年在康城影展勇奪最佳劇本獎、費比西國際影評人獎及天主教人道精神獎;故事講述舞台劇演員兼導演家福(西島秀俊飾)與妻子過着幸福美滿生活,卻因愛妻猝逝而灰心喪志,妻子遺下的卡式帶成為他思憶舊日時光的媒介。兩年後,家福遇上寡言的女司機美沙紀 (三浦透子飾),在盛載亡妻回憶的車上,兩個陌生人的簡短交流演變為坦率的懺悔,家福並逐漸發現妻子生前的秘密……

(即時娛樂)

奧斯卡|《心之旋律》賽高素贏最佳男配角 史上首位得獎聽障男星

奧斯卡|《西城故事》亞莉安娜黛博斯首奪最佳女配角

奧斯卡| 《奇幻魔法屋》奪最佳動畫

奧斯卡|8獎先頒 《沙丘瀚戰》奪6技術獎拔頭籌