奧斯卡｜《007：生死有時》Billie Eilish奪最佳主題曲 (11:28)

第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行；年僅20歲的Billie Eilish，主唱《007：生死有時》的《No Time to Die》贏得最佳主題曲獎，擊敗《王者世家》、《奇幻魔法屋》及《貝爾法斯特》等對手。

《No Time to Die》由Billie Eilish與兄長Finneas O'Connell聯合創作，2020年2月推出，這亦是占士邦系列連續第3齣電影的主題曲在奧斯卡掄元。Adele主唱的《新鐵金剛：智破天凶城》歌曲《Skyfall》，以及Sam Smith為《007：鬼影帝國》獻唱的《Writing's on the Wall》，亦贏過奧斯卡。

另一方面，Billie Eilish與Finneas O'Connell憑《No Time to Die》已先後贏得金球獎及格林美音樂獎。Billie亦是繼《一奏傾情》主題曲《Falling Slowly》後，第2年輕的最佳主題曲得獎者。《Falling Slowly》的唱作歌手Marketa Irglova得獎時，年僅19歲。

（即時娛樂）

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