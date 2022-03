奧斯卡｜《007：生死有時》Billie Eilish奪最佳主題曲 (11:28)

next

第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行;年僅20歲的Billie Eilish,主唱《007:生死有時》的《No Time to Die》贏得最佳主題曲獎,擊敗《王者世家》、《奇幻魔法屋》及《貝爾法斯特》等對手。

《No Time to Die》由Billie Eilish與兄長Finneas O'Connell聯合創作,2020年2月推出,這亦是占士邦系列連續第3齣電影的主題曲在奧斯卡掄元。Adele主唱的《新鐵金剛:智破天凶城》歌曲《Skyfall》,以及Sam Smith為《007:鬼影帝國》獻唱的《Writing's on the Wall》,亦贏過奧斯卡。

另一方面,Billie Eilish與Finneas O'Connell憑《No Time to Die》已先後贏得金球獎及格林美音樂獎。Billie亦是繼《一奏傾情》主題曲《Falling Slowly》後,第2年輕的最佳主題曲得獎者。《Falling Slowly》的唱作歌手Marketa Irglova得獎時,年僅19歲。

(即時娛樂)

