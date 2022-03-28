奧斯卡｜《神聖電視台》謝茜嘉翠絲頓首度封后 (11:46)

謝茜嘉翠絲頓為了演活《神聖電視台》（右圖）Tammy Faye一角，拍攝期間花了不少時間在化妝及髮型方面。（法新社、劇照）

第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行；最佳女主角獎競爭激烈，結果《神聖電視台》謝茜嘉翠絲（Jessica Chastain）繼美國演員公會（SAG）獎後亦順利封后，擊敗《失去的女兒》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《Parallel Mothers》彭妮露古絲（Penelope Cruz）、《成為里卡多之路》妮歌潔曼（Nicole Kidman）及《史賓沙》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）等對手。

謝茜嘉翠絲曾經憑《寫出友共鳴》及《追擊拉登行動》先後在奧斯卡提名最佳女配角及最佳女主角，終於以《神聖電視台》（The Eyes of Tammy Faye）扮演支持LGBTQ的傳道節目主持兼福音歌手Tammy Faye，在奧斯卡封后。香港觀衆可透過Disney+欣賞謝茜嘉在《神聖電視台》的演出。

（即時娛樂）

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