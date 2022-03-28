第94屆奧斯卡得獎名單 (12:23)

第94屆奧斯卡頒獎禮香港時間今早舉行，獲3項提名的串流平台AppleTV+出品《心之旋律》全部中獎，奪得最佳電影、改編劇本及男配角獎，成為大贏家。以獎項數目計算，賽前獲10項提名的《沙丘瀚戰》亦交出成績，贏得6個技術獎。另外，《神聖電視台》跟《心之旋律》一樣，兩戰兩勝，獲最佳女主角及化妝髮型提名，全部得獎。

最佳電影：《心之旋律》

最佳導演：珍甘比恩《犬山記》

最佳男主角：韋史密夫《王者世家》

最佳女主角：謝茜嘉翠絲頓《神聖電視台》

最佳男配角： 賽高素《心之旋律》

最佳女配角：亞莉安娜黛博斯《西城故事》

最佳改編劇本：《心之旋律》

最佳原創劇本：《貝爾法斯特》

最佳動畫：《奇幻魔法屋》

最佳國際電影：《Drive My Car》

最佳紀錄片：《靈魂樂之夏》

最佳紀錄短片：《The Queen of Basketball》

最佳攝影：《沙丘瀚戰》

最佳剪接：《沙丘瀚戰》

最佳布景設計：《沙丘瀚戰》

最佳音響：《沙丘瀚戰》

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰》

最佳動畫短片：《The Windshield Wiper》

最佳短片：《The Long Goodbye》

最佳服裝設計：《黑白魔后》

最佳化妝髮型：《神聖電視台》

最佳配樂：《沙丘瀚戰》

最佳主題曲：《007:生死有時》

（即時娛樂）