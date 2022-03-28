水原希子奪高崎電影節最佳女配角：是我生命中最珍貴寶藏 (13:43)

日本第35屆「高崎電影節」前晚（26日）於高崎藝術劇場大劇場舉行頒獎典禮，女星水原希子（Kiko）憑電影《東京貴族女子》勇奪最佳女配角獎。Kiko穿上黑色單膊高衩晚裝亮相頒獎台，奪獎後在後台拍照留念。Kiko感言：「衷心感謝大家、高崎電影節、《東京貴族女子》和看過這部電影的人，遇到這美好的工作機會，是我生命中最珍貴的寶藏。」

《東京貴族女子》改編自日本作家山內麻里子的作品，由日本新生代導演岨手由貴子執導，並由水原希子、門脇麥及高良健吾等主演。水原希子在戲中飾演在大城市努力奮鬥、忠於自我的鄉下女孩時岡美紀，門脇麥則飾演當結婚為人生目標的名門貴族榛原華子。兩位活在不同世界的女生，卻愛上同一位男人，她們的相遇，更開始重新檢視自己的人生。

水原希子從模特兒到演員之路，2010年她參與電影《挪威的森林》踏上演員之路，之後還演出《進擊的巨人》、《高台家的成員》與《信長協奏曲》等電影，被譽為新生代實力派演員。今年Kiko在Netflix電影《彼女》大膽挑戰全裸尺度演女同志，演技大挑戰，更一度成為熱話。

（即時娛樂）