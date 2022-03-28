李施嬅唱作《金宵2》插曲頻遇怪事：要過三關先錄到 (14:22)

無綫劇《金宵大廈2》將於4月4日首播，女主角李施嬅除了擔演外，還首次當上作曲人，並推出個人首支作品《相愛萬年》。

她受訪時表示 :「《相愛萬年》首歌係同我表妹一齊寫嘅，佢諗住《金宵大廈》第一集嘅愛情故事去創作，而我就諗住《金宵大廈2》，所以《相愛萬年》對我嚟講，唔只係一首情歌，亦代表咗我喺《金宵2》嘅片段、情感同渴望，係我投入角色時親身的感受。

呢首歌可以做到《金宵2》裏面其中一首插曲，可以話係緣分，亦都可以話係幾經波折。最開頭作呢首歌冇諗過可以放入劇集用，真係受到《金宵2》影響，拍攝期間有太多情感觸動，突然間有衝動想寫歌。因為《今宵多珍重》呢首經典主題曲，我都好鍾意，所以冇諗過可以將自己隻歌放入劇入面。

寫完隻歌之後，聽到監製原來搵緊一隻歌做劇集插曲，我就隨意哼咗幾句畀佢聽，點知佢覺得好適合，順理成章變成劇入面其中一首歌。但係...一同《金宵》有關，就通常會有好多奇怪事發生，而呢隻歌都唔例外。

由第一次錄音，我因為突然失聲而錄唔到，到第二次錄音，錄音室樓上裝修所以錄唔到，第三次錄音，我哋唱片監製Davy無端端入咗醫院，聽到都有啲心寒。好彩到第四次再冇問題，講笑咁講，感覺上好似《金宵大廈》喺度試緊我哋誠意，入門要過三關，但感恩大家好有心﹑好堅持去做好呢隻歌。」

（即時娛樂）