聲夢JUNIOR｜四強誕生直入《聲夢2》 Aster大熱倒灶出局 (15:15)

無綫節目《聲夢JUNIOR》昨（27日）晚播出最終回，最後由Crystal（梁善知）、Caitlin（楊秉頤）、Charlotte（繆昀希）及 Kiele（鄧曉殷）躋身四強，並獲得直入《聲夢2》比賽資格。

當中愈戰愈勇的Caitlin，獲評判最高評價，評判之一的Christine Samson大讚：「你嘅震音係我第一個聽到好穩定，你Handle得好好，Good One！」杜自持亦盛讚Caitlin有獨特性：「你有一把好獨一無二嘅聲，係好易Trademark到你自己，Congratulations！」至於Kiele勝出過程略為驚險，因她台上獻唱部分與另一位十強對手Vici同分，最終評判退席商議後，才宣布Kiele獲勝。

對於Aster大熱倒灶未能晉級，網民則一地眼鏡碎，網上出現不少失望及詫異的留言，但另一方面也有網民認為Aster輸得合理，而Aster坦然面對失敗，並於社交網大方回應：「非常感激大家一路啲（嘅）支持，對不起，令大家失望了，未能直入《聲夢2》。明白到比賽跟考試一樣，未能夠每一次都得到最理想的成績，非常同意Eric Sir（郭偉亮）所講：『呢個節目最緊要唔係輸贏，而係有一個咁珍貴嘅經驗。』好多謝每一位台前幕後嘅工作人員和評判們」、「我相信只要有盡力和吸（汲）取經驗，下一次就會做得更好。」

對於Aster及Vici出局，Eric大感心痛：「好多參賽者都好有Talent、好有Heart，Aster嘅光芒大家有目共睹，但其實Vici都好好，佢係最努力、最認真想改善自己缺點嘅參賽者，當然佢唱歌其實係有感染力嘅；另外仲有好多都好有觀眾緣，淘汰咁多個我都真係心痛。」

（即時娛樂）