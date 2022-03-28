講你都唔信｜曾志偉澄清馮盈盈冇入雪櫃：人哋隔離之嘛 (16:05)

無綫綜藝節目《講你都唔信》由無綫總經理曾志偉聯同錢嘉樂，帶領馮盈盈（FYY）及鄭衍峰為第2輪比賽擔任主持。今明兩晚節目嘉賓分別為肥媽、薛家燕、陸浩明（6號）、阮兆祥、鄧兆尊、何遠東、曹永廉、車婉婉及商天娥。3隊人馬將分別圍繞「第一次」及「講你都唔信」兩大主題，比併講故仔技巧。

話題人物馮盈盈除了曾與鄭衍峰傳緋聞，又傳她被雪藏及證實患上新冠肺炎，曾志偉接受《東張西望》訪問時，以「四両撥千斤」方式為馮盈盈澄清：「邊個人入過雪櫃啫？呢度冇人入雪櫃，其實係佢去咗隔離，拉番佢返嚟咋！」嘉樂仔聞言再幫口：「傳吓傳吓就變咗第二件事，人哋隔離之嘛，又話人哋雪藏。」

主持追問志偉是否看中馮盈盈與鄭衍峰是過氣情侶，故專誠「撮合」2人，志偉聞言搞鬼說：「我從來唔知呢啲嘢喎，原來你哋已經過咗氣…」嚇得馮盈盈及鄭衍峰異口同聲說：「緋聞，緋聞。」之後口多多的嘉樂仔再追問2人緋聞孰真孰假，他們有默契說：「講你都唔信啦！」

至於家燕姐及肥媽則為要自爆「第一次」大感頭痛，家燕姐透露事前向肥媽求救，並有意分享第一次險失身經歷，肥媽聞言即預告內容「好激」，隨後又搞笑指自己無話可說：「第一次咁耐嘅嘢我唔記得，然後叫我講感情喎，我話吓？我冇乜咋啵。」

商天娥亦同樣為上節目做足準備，笑言帶備了陳年珍貴剪報做證據：「因為我會講一啲陳年往事，公布結果之後，我要證實真定假嘛，又或者我會講啲真嘅，又加啲假嘅落去，大家唔知嘛。」

（即時娛樂）