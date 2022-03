韋史密夫掌摑基斯洛克惹熱議 張建聲：人本身就有情緒… (17:11)

出爐奧斯卡影帝《王者世家》韋史密夫(Will Smith),在頒獎禮掌摑好友兼頒獎嘉賓基斯洛克(Chris Rock)一幕,成為網絡熱話,不少荷李活影星議論紛紛。

香港亦有藝人留意事件,張建聲在Instagram貼了韋史密夫流淚照片,並留言:「人本身就有情緒,再加上當演員及製作人嘅壓力,係一般人難以承受,有苦自己知。第一係個笑話唔好笑,第二將自己預想嘅效果,建立喺別人嘅痛苦身上,已經係『零尊』。唔想討論打人啱唔啱呢啲花生,剩係影帝段speech不斷提及『protect』,就可想言之『尊重』嘅重要性。」

張建聲表示欣賞韋史密夫的得獎感言,又表示自己間中都會想想,如果有一日到他自己上台獲獎會怎樣應對事件。

Patrick Sir(林溥來)亦在Ig限時動態轉貼相關報道,並以英文留言:「This is one of the reasons why I like Will Smith that much!」

不少香港網民將韋史密夫怒摑基斯洛克一幕,聯想起約7年前,謝賢(四哥)、曾江、胡楓和Joe Junior出席《四個小生去旅行》記者會時,四哥突然發火爆粗數臭曾江兼勞氣出掌,四哥一掌只揩到曾江臉頰,反而做和事老的胡楓則慘中招,被四哥摑到眼鏡飛脫。

