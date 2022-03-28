韋史密夫掌摑基斯洛克惹熱議 張建聲：人本身就有情緒… (17:11)

2015年，四哥、胡楓、曾江和Joe Junior出席記者會時，四哥突然發火爆粗罵曾江兼向對方動手，成為一時熱話。（資料圖片）

張建聲亦有留意韋史密夫在奧斯卡怒摑基斯洛克一事。（Ig圖片/法新社）

出爐奧斯卡影帝《王者世家》韋史密夫（Will Smith），在頒獎禮掌摑好友兼頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）一幕，成為網絡熱話，不少荷李活影星議論紛紛。

香港亦有藝人留意事件，張建聲在Instagram貼了韋史密夫流淚照片，並留言：「人本身就有情緒，再加上當演員及製作人嘅壓力，係一般人難以承受，有苦自己知。第一係個笑話唔好笑，第二將自己預想嘅效果，建立喺別人嘅痛苦身上，已經係『零尊』。唔想討論打人啱唔啱呢啲花生，剩係影帝段speech不斷提及『protect』，就可想言之『尊重』嘅重要性。」

張建聲表示欣賞韋史密夫的得獎感言，又表示自己間中都會想想，如果有一日到他自己上台獲獎會怎樣應對事件。

Patrick Sir（林溥來）亦在Ig限時動態轉貼相關報道，並以英文留言：「This is one of the reasons why I like Will Smith that much！」

不少香港網民將韋史密夫怒摑基斯洛克一幕，聯想起約7年前，謝賢（四哥）、曾江、胡楓和Joe Junior出席《四個小生去旅行》記者會時，四哥突然發火爆粗數臭曾江兼勞氣出掌，四哥一掌只揩到曾江臉頰，反而做和事老的胡楓則慘中招，被四哥摑到眼鏡飛脫。

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（即時娛樂）