逐流時代｜林文龍稱不用太在意「打對台」：多謝大家吹捧 (17:35)

林文龍升任流動平台亞洲心動娛樂（AMM）香港區副總裁後，邀得金牌監製戚其義主理的頭炮網劇《逐流時代》，將於明晚（29日）9時首播。今天（28日）他聯同劇中演員黃德斌、黃又南、麥子樂、林耀聲、陳雅麗及崔加寶，於大埔亞視總部舉行記者會，但林文龍否認刻意安排該時段播出，對撼ViuTV《反起跑線聯盟》及下月播出的無綫劇《金宵大廈2》。

林文龍指不用太在意「打對台」這字眼，他直言：「邊度有得打，大家不同方向，做法亦不一樣，電視台劇是定了時間播，我們22分鐘一集，節奏比較快，大家亦不用限時坐定定睇，隨時都可以睇，多謝大家吹捧，講到三個台好似打仗咁。」

他不認為網劇比傳統電視劇輸蝕，「問100個後生仔，有99個都會答上網多過睇電視，最終都要看作品有沒有用心去做，大家喜不喜歡，都要配合天時地利人和」。問到未來大計，林文龍透露已有很多綜藝節目計劃，但疫情下不敢開新劇，他說：「有故事大綱在手，但我們沒有簽約旗下藝人，拍攝中受疫情影響停機就回不到轉頭，等於將錢掉落鹹水海，疫情一日未明朗化，我們不會貿貿然蠢蠢欲動。」

（即時娛樂）