逐流時代｜崔加寶28年冇拍劇 險因要穿泳衣演出而辭演 (17:54)

黃德斌、麥子樂、林耀聲、陳雅麗和崔加寶等，今天（28日）出席網劇《逐流時代》記者會。問到黃德斌對新劇可有信心？他說：「我覺得可以值得睇。」是否與麥明詩的激情戲最值得睇？他笑稱：「其中一場啫，我在中環拍的街景戲都好睇，她的激情戲當然比我多，我就又激心又激氣。」他透露戚其義監製的劇，雖然劇情認真，但他的角色都有笑位。

崔加寶表示已28年沒有拍劇，今次在劇中演麥明詩契媽，她大爆劇組原安排她與麥明詩穿泳衣演出，被嚇到傻險辭演，她說：「我好心和劇組講，50幾歲人穿泳衣不好看，會嚇親人，好彩肯改劇本，如不是，我會辭演，會影響市容。」她指再出山拍劇，最開心是最期待她演戲的3名子女，至於會否再拍劇，她就表示要視乎劇本是否適合。

陳雅麗表示在劇中演黃又南女友，與對方有不少激咀戲，她笑說：「兩片嘴唇冇離開過，但因Omicron關係就冇伸脷，又南拍攝前都應我的要求，刷牙和食粒糖，原以為很安心，怎料變成愛與痛的邊緣，因為他的鬚根生得好快，如仙人掌般拮到我成個下巴紅晒，我要邊拍邊補粉，很難忘。」

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（即時娛樂）