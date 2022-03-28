不可能任務｜譚俊彥哽咽流淚認曾擔心出事：小朋友仲好細 (18:21)

無綫節目《不可能任務》昨晚（27日）播出Mission II部分的「特警遴選體驗」最終回，譚俊彥（Shaun）率領關曜儁（Leo）、李思雅（Cindy）、伍富橋、余應彤、何泳芍（Honey）、鄔嘉駿及吳紫韻（Purple），雖然最終未能以合格姿態通過考驗，卻獲讚專業精神及毅力可嘉，建立了團隊精神。

41歲的Shaun長期受傷患困擾，執行任務期間多番面對挫折，不過他對自己要求嚴謹，盡能力完成所有關卡，更化身「親切的隊長」，經常鼓勵隊友別放棄。

雖然外表堅強又硬淨，但Shaun完成3日訓練及挑戰後，接受無綫娛樂新聞台訪問時數度哽咽，坦言擔心過自己會出事：「我覺得拍戲上仲可以handle到自己，但今次我真係驚，因為我有兩個小朋友，真係驚我有咩事嘅話（哽咽）…尤其佢哋好細個…」

為了證明自己，Shaun還咬緊牙關死撐：「我唔想太太睇到之後擔心我，因為佢睇得出我好多嘢係死撐。我覺得我一定要笑住做完呢個任務，我成日同啲crew講，我完成當自己贏咗喇，今次我當係送畀自己一份嘅禮物，以一個41歲、周身有傷嘅人嚟講，同到佢哋一齊去完成呢3日，而每一個阿Sir走嚟話good job時，對我嚟講都係好大支持。」

Shaun又透露受訓期間，完全不敢向家人透露苦况，「尤其係我父母，我唔敢同佢哋講，所以要更加保護自己，可能我都算有啲經驗，我識得調節飲食同適當咁令自己減壓」。

感性的Shaun還想起初入行時，同樣經歷不少挫折，也同樣撐了過去：「咁多年我知㗎，由入行開始就知道，我唔係特別有天分嘅演員，我細個嗰時畀人話肥，話我靠老竇，一步一步咁走嚟，冇諗過會做到Leader角色，我之前諗過會唔會去做導演，會唔會唔做幕前…真係可能精力完全耗盡時，就會有好多呢啲嘢。」

（即時娛樂）