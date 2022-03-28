《勿說是推理》今晚大結局 北村匠海女僕造型惹熱話 (19:25)

由日本影帝級人馬菅田將暉主演的刑偵喜劇《勿說是推理》，自開播以來收視持續向好，更榮膺「黃Viu煲劇平台」熱播劇集冠軍，成為最多香港觀眾收看的劇集。該劇今晚（28日）迎來最終回，收視有望再度破頂。

承接上集，久能整（菅田將暉飾）淚別Raika（門脇麥飾）後，《勿說》的時間線退回4個月前，並從第2集登場的犬堂我路（瑛太飾）視角出發，講述犬堂一家為了查明妹妹愛珠（白石麻衣飾）執意尋死真相而逃亡到橫濱，並透過愛珠舊同事逐漸發現了她不為人知的一面；與此同時，風呂光（伊藤沙莉飾）被派到芝濱署支援調查連環殺人案時陷入險境，久能整也在命運的安排下，將與眾人相遇。久能整和我路惺惺相惜，2人在最終章再度碰頭，一同揭開殺人魔真面目，以及愛珠死亡真相！

本集的另一看點是男星北村匠海，以女裝扮相驚喜演出關鍵人物「JUTE」！由於劇組事前保密到家，因此北村的女僕造型播出後，引起網上熱話，日本網民大讚「超驚喜」、「卡士有夠豪華」，實力派女星高畑淳子亦將壓軸登場，也是她睽違6年再度參演「月九」劇集，尤其引發觀眾期待，日劇迷萬勿錯過！

至於由綾瀨遙主演的春季「月九劇」《前男友的遺書》，將接檔《勿說是推理》於4月在「黃Viu」播出。

（即時娛樂）