大S具俊曄委託代理人 在台灣辦結婚登記手續 (19:49)

大S和具俊曄今天已在台灣辦理結婚登記手續。（微博圖片/Ig截圖）

台灣女星徐熙媛（大S）閃嫁舊愛具俊曄，2人早前已在韓國登記結婚，具俊曄最近以配偶身分到台灣見太太，經過逾半個月隔離期，昨天（27日）可以自由外出，外界關心2人何時在台灣辦結婚登記手續。

據台灣傳媒透露，今天不少台媒在大S豪宅樓下守候，今早亦曾傳出大S預約早上8時半，會到台北信義區戶政事務所辦理結婚登記，惟由於有傳媒守候，有指大S臨時改變主意，委託代理人到場辦理。

大S工作室今日傍晚在微博發文：「大S小姐（徐熙媛）跟具俊曄先生兩人在台灣的結婚登記手續已於今日完成，結婚日期是以韓國2月8日的登記日期為依據。

這兩天台北氣候濕冷，溫度偏低，各位媒體朋友們在現場久候辛苦了。請媒體朋友們回家時飲用點薑茶，注意保暖，保重身體。

很感謝大家都能理解大S小姐一貫低調的性格，但為了不造成新聞媒體從業人員的困擾，我們選擇在微博上透過大S工作室進行官宣。所有對新人們的祝福，我們都收到了，非常感謝！」

至於大S媽媽黃春梅則在社交網發文：「管不了，管不了，管不了妳的愛…還是妳不愛…管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方。（用唱的也行）」

（即時娛樂）