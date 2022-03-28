ViuTV《1 Take過》首播 小儀孖Tiger@MIRROR見證熱血故事 (21:55)

ViuTV新節目《1 Take過》由MIRROR成員邱傲然（Tiger）、阮小儀、黃奕晨及王頌茵（Kathy仔）擔任主持，這個才藝真人騷節目原定2月28日起播映，但因要改播抗疫特備節目《今日疫情》而臨時抽起，最終安排在今晚（28日）11時首播。小儀這兩天也在社交平台宣傳節目，昨天她留言：「呢個節目我哋幾位主持並唔係主角，主角係一班美麗、有傻勁兼感人嘅香港人。佢哋熱血，為自己喜愛的事情堅持到底，相信自己，用努力去打動你。《1 take過》除咗係節目名之外，生命都係。希望大家都對得起自己，做自己想做同應該要嘅事吧！」她還表示一齊為這班香港人加油。今天小儀則甫出節目預告片，片中更見到Tiger笑到失控的鏡頭，她留言：「唔係笑咁簡單㗎，慢慢你就感受到一班香港表演者嘅堅持的故事！」Tiger也在自己的社交帳號表示：「辛苦各位台前幕後工作人員，真的辛苦了。」

今天除了主持的節目出街，亦是小儀母親的生日，小儀分享為母親賀壽的短片；片中見小儀一邊捧着點了蠟燭的蛋糕仔，一邊唱着生日歌，但用圖案遮着母親的樣子。她留言：「媽子今日農曆生日。佢話我今朝唔喺節目同佢講生日快樂⋯⋯佢真係當自己係女皇！Okok，係威嘅！生日快樂，身體健康啦！蛋糕仔細細，食住先，遲啲開返晚市堂食至去食餐勁！」

（即時娛樂）