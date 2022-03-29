劇透新歌曲風 呂爵安叫粉絲估歌名：大家出街會用到嘅嘢 (01:30)

MIRROR成員呂爵安（Edan）先後推出個人單曲《E先生連環不幸事件》、《小諧星》及《My Apple Pie》，早前他預告將於4月1日出新歌，但沒有透露是什麼曲風。Edan在社交平台甫出多張拍攝MV的造型照，並劇透今次新歌的曲風，他留言：「先嚟個小小劇透，咁樣應該估到我首歌係咩曲風啦啩！而家再比兩樣嘢大家估吓，（1）係咩風格嘅跳唱？Sexy？有型？歡樂？（2）估吓個歌名/主題係乜？（Hints：係大家出街會用到嘅嘢）#跳唱confirmed #最緊張最囉囉攣的一次 #4月1號」

隊友Stanley（邱士縉）貼了一個圖案劇透，惹來大批網民估是「搭lift」、「升降機」、「Elevator」、「𨋢」等；另一隊友Jeremy（李駿傑）也湊熱鬧，留言「見到都想唱個chorus （同E先生一樣的E字頭）」。至於Edan的「正印」阮小儀則留言：「Woohooo，一定係一首 sexy地有型嘅歡樂歌！又或者係 有型地嘅歡樂sexy歌！再或者係 歡樂feel嘅sexy有型歌！我估我估啱晒！（BTW，你係sexy嘅！）wakakaka!!!!!!!!!」

（即時娛樂）