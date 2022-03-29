反起跑線聯盟｜練美娟叫囝囝做「前輩」 李炘頤爆拍攝時嚴禁爆粗 (13:15)

由梁詠琪﹑強尼﹑練美娟（娟姐）﹑潘燦良﹑袁富華和周家怡等合演的ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》，首周平均收視有5.1點（逾33萬觀眾人數），更成為ViuTV開台以來劇集首周收視第2高，僅次於港版《大叔的愛》首周平均直播收視6.4點。

在劇中飾演幼稚園教師的張敬仁（Kendy）和李炘頤（Alina），亮相由練美娟和強尼主持的《晚吹─有酒今晚吹》，湊巧兩位主持都有份演出該劇，故談得特別投契。談到在劇中跟7位小朋友（七小福）演對手戲，Alina表示七小福不算難處理，Kendy則說：「我覺得最緊要同佢哋玩，玩得多，同佢哋friend咗，roll機時建議佢哋點做，其實佢哋會聽嘅﹗」

娟姐在劇中和肥仔（梁業）有個囝囝叫「為為」，Kendy則笑稱「為為」跟娟姐和肥仔似足一家人，娟姐笑指「為為」是她的「前輩」，她笑說：「我個仔喺劇中相對地係大個嘅，我覺得五官似我，身形就似肥仔，我個仔係『老油條』，佢人生拍過近百個廣告，我都要叫佢『前輩』，佢係若無其事，會好從容同你講：『我都拍過50幾個啦﹗』跟住就行開咗，我同肥仔企喺度叫佢做『前輩﹑前輩』。」

強尼又爆料劇中拍攝一場畢業禮戲分，除了小朋友哭之外，就連Kendy和Alina也喊到抽搐，Kendy說：「嗰場戲因為聽到一啲好感動說話，因為校長同佢哋每一位都講咗心底話，其實排戲時我已經忍唔住喊。」Alina也說：「雖然嗰啲說話係對住小朋友講，但某程度上對我哋大人都有啲意義。」

強尼表示該劇拍了2個多月，工作氛圍跟拍其他劇不一樣，Alina也認同，她說：「有時出去拍嘢，大家都好心急，有時會忍唔住講粗口，但呢個劇組係嚴禁做呢件事（講粗口），所以長期都好和諧。」在節目中，Alina和Kendy顯示家長代勞做的紀念冊，令她們倍感窩心，感到好有愛，2人表示會珍而重之收藏好。

強尼亦表示劇中他和梁詠琪的囡囡「陳雪瑤」，送了一個相架給他，當中有他們「兩父女」合照，強尼說：「我冇女㗎嘛，你明唔明？（上契？）我覺得拍呢部劇，滿足咗我人生其中一部分，演員可以經歷多一個人生，所以我覺得係賺嘅，有個女走埋嚟攬你，幾正﹗」強尼還在鏡頭前向囝囝備案：「阿仔，唔關事呀，我好愛你㗎﹗」

（即時娛樂）