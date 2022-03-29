鄧小巧結婚曾被惡毒難聽說話攻擊：網上語言暴力好可怕… (17:09)

鄧小巧本月初跟外籍男友白先生結婚，她在社交網貼了兩公婆First Dance照片，並有感而發撰文談及語言暴力。（Ig圖片）

鄧小巧本月初和外籍男友白先生在加拿大結婚，婚宴地點選址當日白先生求婚的花園，別具意義。鄭欣宜、許廷鏗、林欣彤等香港朋友未能到當地觀禮，鄧小巧透過視像直播，讓親友見證她的重要時刻。

鄧小巧今天（29日）在社交網貼了和老公照片，並談及關於語言暴力話題。鄧小巧稱由公布求婚到結婚，收到很多好好的祝福，但同時亦收到部分惡毒難聽說話，她有感而發表示：「其實喺呢行咁耐，都聽唔少。嚟嚟去去，以前對我嘅攻擊都係醜樣、肥、豬X，生成咁樣學咩人做歌手之類。結婚之後就話『鬼佬真係重口味』、『多個人去外國做雞』、『呢啲豬扒真係鬼佬先食得落』諸如此類。」

鄧小巧再說：「朋友話：『唔洗理呢啲留言啦，咩都有人講。』但好難，各式各樣嘅語言暴力就係因為大家『唔理』，所以一直以嚟某一小撮人就橫言無忌。網上嘅語言暴力好可怕，因為留言嘅人見到你，但你可能永遠見唔到留言嘅人。我哋好經常批評別人嘅外表，肥嘅太肥，瘦嘅太瘦，靚嘅整容，性感嘅就係蕩婦。總之就要搵到你睇唔順眼嘅地方，然後暗中背後指住人哋謾罵，好似呢個世界上仲欠缺好多惡毒嘅人。『莫因惡小而為之，莫因善小而不為』。」

鄧小巧表示因為包庇一些小惡行，會慢慢縱容出大惡行：「而同時，我相信可能曾經惡毒嘅你，都曾經受過傷害、被無理指責，或者同樣被語言/身體暴力過。但將恨傳播，唔會為自己同世界帶嚟任何好處。最後，其實，得到愛，唔一定要生得靚。呢個係我哋嘅first dance，我話我想著便服，佢（白先生）話："whatever makes u feel good"﹗」

（即時娛樂）