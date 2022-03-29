有種老闆娘｜可嵐忽略囝囝感虧欠 轉搞飲食做良心老闆 (18:54)

可嵐亮相由可宜主持的香港開電視節目《有種老闆娘》，作為單親媽媽的可嵐，由歌手進軍飲食界，搖身變成私房菜及日式餐廳老闆娘，箇中原因跟兒子尤俊有莫大關係。

可嵐表示成為日式餐廳老闆娘，全因兒子對壽司的情意結。提到可嵐前夫曾做飲食業，亦深知飲食業難做，為什麼仍堅持進軍飲食界？她表示：「原先冇諗過做飲食業，2018年演唱會一波幾折，雖然最後有賺到錢，可能我太專注演唱會，到演唱會後，補習社話覺得阿仔有少少過度活躍症，我好擔心，好內疚，想畀番多啲時間陪個仔，於是諗開創另一個事業，係咪就可以多啲時間陪佢呢？而且又穩定啲呢？咁啱屋企附近有間舖早上係冰室，晚上佢哋關門，佢哋建議我可以做糖水。」

經歷家暴離婚後，可嵐成為單親媽媽，為了養家她試過同時段打5份工，2019年終嘗做老闆滋味，卻遇上重大考驗，可嵐說：「開業不久，遇上社運，生意慘淡。記得我當時做訪問講過『1個都不能少』，唔想結業，唔想炒人，自己出去做3、4份工，揸車接單掙錢出糧畀同事。」作為老闆娘，可嵐親力親為，就連洗碗工都做，她說：「由冇堂食到有堂食，未請到洗碗工，自己落手洗住先，我豁咗出去，因為我係老闆，舖頭缺任何一樣都係關自己事。」

可嵐在節目中常將兒子放在口邊，盡顯愛兒心切，她坦言好少時間陪兒子，覺得對兒子有虧欠。節目中，可嵐邀請拍攝團隊家訪，鏡頭前她與兒子尤俊感情深厚，2人對答流露溫馨母子情。當兒子表示有自己房間時，可嵐說：「以前一齊瞓，依家各自一間房，好孤獨、好空虛，有時我都會叫佢（兒子）嚟陪我，佢話No。」問到可嵐會否再覓伴侶？她表示已習慣自己跟囝囝的生活形式。

（即時娛樂）