「蔥頭」造型被指影射姜濤 28歲丘梓謙高EQ消化負評 (19:46)

今年28歲的無綫藝人丘梓謙，8年前在無綫藝員訓練班畢業，但其實他是童星出身，18年前潘嘉德監製的劇集《一屋兩家三姓人》，就是他演出的第一部作品。丘梓謙說：「在2003年左右，爸爸有朋友知道監製想找小朋友扮演學生，於是第一次拍劇。之後張乾文監製的《人間蒸發》，我演三哥苗僑偉失蹤的兒子『星仔』。到去年《換命真相》的『劉星』，我和『星』字很有緣！」

由童星演出開始計起，丘梓謙拍劇逾60部，他獲不少圈中前輩教導，其中最感恩遇上人生「伯樂」黃偉聲，同時亦感謝於《東坡家事》合作的張頴康，「他（張頴康）當年藝訓班出來拍過《宮心計》，跟我在《東》劇一樣都是演太監，所以好明白我心情。他提醒就算只站在主角隔籬，鏡頭不多，都不能偷懶，因為監製會留意到你表現」。

及後，丘梓謙聽從聲哥建議，嘗試留長髮仿韓星髮型，結果被《愛‧回家之開心速遞》導演留意到他的造型照，便邀他試鏡演劇中「蔥頭」角色。

為突出偶像造型，他人生首次將頭髮全部染白，又在劇中唱歌跳舞，卻被部分網民罵他影射扮MIRROR人氣王姜濤。面對網民連串負面評語，EQ高的丘梓謙懂得自我消化，反而令自己有得着：「例如有留言指我笑容奇怪樣衰，便提醒自己要多些留意，可能反而幫自己進步。曾有留言『你想紅都幾難，紅你阿媽啦』。我便回應對方『其實我阿媽真是幾難紅，因為她不是做這行』。」

丘梓謙曾收過粗口留言，也沒有不開心，最重要不想牽涉家人，同時也收過網民打氣鼓勵留言感開心。他解釋演「蔥頭」只參考韓星張賢勝的打扮、神情和小動作，沒有刻意抄襲姜濤。擅長跳舞的他，小時候受郭富城和韓星Rain影響，他盼將來有機會向唱、跳、話劇、節目主持作多方面嘗試，並以古天樂為奮鬥目標。

欲知專訪詳情，請留意明天（3月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）