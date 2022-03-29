傳被港姐師妹宋宛穎取代 馮盈盈讚可造之材：有能者居之 (20:18)

馮盈盈（FYY）與錢嘉樂以新版「盈盈樂樂」組合，今天（29日）出席主持的綜藝節目《The Show Must Go On》拜神儀式，參與藝人還有盈盈緋聞男友鄭衍峰、黃美棋、黃婧靈（波波）及翟威廉等。

盈盈傳被公司雪藏，以及早前確診新冠肺炎，這天她以孖辮Look配粉紅「美少女戰士」造型示人。問到是否被雪藏？她說：「我未聽過，都不知傳聞從何來。」有指她不聽公司話，被飛出劇集《逆天奇案2》，盈盈稱：「等公司決定和安排，我不知道，所有工作我都歡迎、開心。其實我一直有工作，只是早前病了，已拍的外景節目，未安排播出見大家。」

有指她的私人助手愛「集郵」合照及攞著數惹無綫不滿，故屢勸她辭退對方，盈盈說：「成為了新聞，我助手都意外，但涉及私隱，想保護她，不講太多。（現在有沒有請助手？）今日我不需要助手。」有報道指她想公開和緋聞男友鄭衍峰的戀情，但遭公司禁止，她笑說：「是傳言。」

提到她疑要「守行為」而言行小心？盈盈表示：「今日是主持，大家都叫我要好好表現，所以有些緊張。」有傳公司力捧其港姐師妹宋宛穎取代她，盈盈大方說：「她是可造之材，我都欣賞她，工作是有能者居之，我都會努力。」

波波早前在節目《講你都唔信》自爆花名「銅鑼灣粉紅色」後，開工與同事多了話題，想不到獲《The》同事安排粉紅色造型，她笑說：「今日著紅色底，紅到底！」提到她主持J2台節目《冇人性教育》言論大膽，她說：「我不尷尬，當是帶性教育給觀眾，有意外就不好啦，在綜藝節目上，我會做回自己，我不知底線去到邊，交給公司決定。」

（即時娛樂）