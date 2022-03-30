與黃翠如太合拍惹前度懷疑 洪永城不點名透露與唐詩詠分手原因 (13:31)

洪永城（Tony）去年和梁諾妍結婚，兩人婚後育有女兒Amber，家庭生活幸福。洪永城早前接受J2《人夫放假約出去滾》林盛斌（Bob）訪問時，談及和好友黃翠如的緋聞，及不點名透露和舊愛唐詩詠的分手原因。

Tony回憶初入行時常被工作人員嫌棄中文差、不懂望鏡頭及不會搞笑。他坦言在外國長大一直受保護，聽到這些說話時感覺受傷，後來在常被幕後工作人員「問候」家人的工作環境下，再加上向陸浩明（6號）請教主持技巧，才慢慢成長過來。提到後來與黃翠如合作成為最佳拍檔，Tony坦言兩人曾因太合拍令當時的女朋友擔心。他說︰「當時開始與黃翠如做拍檔，觀眾又喜歡我們，也愈來愈多工作。當時的女朋友也有點擔心，說我跟她在熒幕前那麼合拍，問我們有沒有什麼。」Tony強調對黃翠如沒有意思，但笑言不知道黃翠如的想法。

他強調從未喜歡過黃翠如，兩人只是好朋友、好兄弟及工作伙伴。Tony說︰「不夾就不夾，不是她性格有何問題或缺陷，大家沒此感覺就是沒此感覺！」Tony又提到與黃翠如當年齊齊過檔TVB後，對方曾因一些事不開心。他回憶兩人當時連傾幾晚電話，翠如講到喊，他又感動。Tony說︰「大家一起扶持，你有什麼事，有我在。我將來有何事，你又可以幫助我。她一個女士在娛樂圈，真的不容易。」

Bob提到Tony近年面對不少批評，問他當時那個「最好的女朋友」可有給予支持，Tony說︰「也有的，很重要的，一起經歷嘛，不過很可惜，始終很多事也有一根刺，很難去再修補創傷，繼續走下去。沒辦法，緣分囉，沒緣分也沒辦法。」

（即時娛樂）