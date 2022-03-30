薛家燕72歲生日 預告以Captain Nancy身分網上開騷 (17:23)

薛家燕今天（30日）72歲生日，由大女石祐珊和細女石耀珠陪同下，出席新城電台為她舉行的生日會，收到巨型壽桃蛋糕、鮮花、果籃及抗疫禮包，家燕姐表示：「我已經2個月沒有出街，今日出街有少少不習慣，但可以見到大家，非常開心。」

她決定在這個特別日子實現心願，做件好事，帶正能量和歡樂給大眾，宣布以「Captain Nancy」身分重出江湖，用愛心救地球。

家燕姐指過去2年疫情，令大家困擾和不開心，又影響社會經濟，好多事做不到，所以她提出在網站開設虛擬「Captain Nancy愛心基地」嘉年華，整個5月份開放給全球市民免費欣賞：「大家來攞禮物和抗疫包，欣賞我從影以來的資料相和個人經歷、藝人接受我訪問的精華片段，之前我上綜藝節目《講你都唔信》分享遇到的槍擊事件，令好多人感到驚嚇，引起好大迴響，其實我人生經歷好多事，打算在虛擬嘉年華裏面再爆料。」

家燕姐在5月8日母親節當日，在虛擬嘉年華中舉行《Captain Nancy開心愛心大放送》網上直播騷，她說：「到時邀請藝人傾偈、唱歌，好多人都度期，應承我用Zoom拍片，我想找鍾嘉欣，不過時差問題，大家夾緊時間，多謝曾志偉支持，嘉年華花了2個幾月籌備，好彩有大女珊珊找來懂科技朋友，聯同新城幫手做，希望大眾都感受到歡樂。」

家燕姐透露活動後，回家跟家人吃飯慶祝：「今朝孫仔來見我，我好開心，他9個幾月大戴住口罩，好乖，沒有扯口罩，未識叫嫲嫲，只識叫爹哋。之前我和孫仔視像見面，今日他見到我有點陌生。」

（即時娛樂）