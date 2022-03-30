Tyson Yoshi新歌上架一周點擊破20萬 籲勿以外貌斷定生活模式 (17:10)

唱作歌手Tyson Yoshi上周三推出今年首支新歌《I don't smoke & I don't drink》，MV於各大網絡平台同步上架，新歌MV在一星期已衝破20萬點擊率。

Tyson表示因自己樣貌及造型兼身上有紋身，大眾普遍就賦予他壞男孩形象，他藉着新歌解說，他平常不抽煙，而且對上一次喝醉已是2019年的事，平時生活就如歌名一樣：不抽煙也不會喝酒，只愛健身操肌，希望大眾不要單憑外貌去斷定他人的生活模式。

Tyson於這首歌運用上比平時大幅度的Autotune，更在MV開始播放時，已寫上警告字眼。他坦言Autotune在外國歌手的歌曲經常使用，這技術只令歌曲更有質感，但在香港像較難接受，他決定以後如果歌曲有運用上較重Autotune，他都會在MV前加上警告字眼，笑言假若樂迷不喜歡的話，可以直接跳下首歌，他也不介意，只想將更多不同種類的音樂帶給樂迷。致力不同範疇嘗試的Tyson，今次有份執導新歌MV，上架一星期能夠達到這個點擊成績，也令他意想不到，他感謝樂迷支持。

（即時娛樂）