飛虎3｜梁競徽寒夜被吊高虐打凍到飛起︰他們叫我不要呻 (17:39)

無綫劇集《飛虎3壯志英雄》昨晚（29日）講到張嘉軒（黃宗澤飾）發現許森（梁競徽飾）是神秘組織「Infinity」成員後，約許森見面並質問他到底有何陰謀。雖然許森其實早已安排狙擊手待命，但臨陣卻因念及兄弟情，化身人肉擋箭牌保護嘉軒，更自願被嘉軒逮捕。嘉軒帶許森回總部期間再遭神秘人襲擊，原來神秘人為覬覦化武DH2的買家之一。面對嚴刑逼供仍守口如瓶的許森，直到對方以嘉軒性命作威脅才鬆口講出DH2的下落。最終嘉軒及許森合作使計逃走，並雙雙跳海。

不少觀眾意外為求目的不擇手段的許森，弱點竟是昔日好兄弟張嘉軒，更竟被對方的善良打動。梁競徽演的許森忠奸難定，而他演得到位令網友對他「嬲唔落」，反而還為其感心痛。梁競徽在劇中文戲較多，他接受《Star Talk》訪問，回憶拍攝一幕被吊高虐打的場面時說︰「又要被吊起，又要逃走跳落海。記得拍攝當晚很凍，還要在山上一間石屋內拍，凍到飛起。他們說我舒服了那麼多集，這一集辛苦少少就不要呻！」

今晚播出的第28集，將講述許森把嘉軒救到岸邊後消聲匿迹，嘉軒對許森變奸感到失望的同時，對其為自己作出的犧牲亦大為感動，十分矛盾。另一邊廂，高子樂（吳卓羲飾）帶杜以盈（姚子羚飾）到余曉欣（蔡思貝飾）墓前，坦白接近以盈是為了查案，以盈知道真相後傷心不已。

（即時娛樂）