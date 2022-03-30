芬蘭潮什麼｜梁芷珮入鄉隨俗 感受「冰火交替」焗桑拿大法 (17:50)

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《芬蘭潮什麼》，明晚（31日）及後晚（4月1日）兩集，除帶大家潮玩瑞典及芬蘭各大特色桑拿，感受當地人的桑拿傳統「冰火交替」外，還會帶大家到鄰近的愛沙尼亞，走訪坐擁600年歷史的馳名老藥店，感受中古東歐文化及生活，Christy還會介紹兩大特色Outlet。

Christy首先到位於瑞典哈帕蘭達小鎮的「全世界最大桑拿」體驗，該個座落在酒店內的桑拿，除可容納過百人及每個角落均是打卡熱點外，最大特色是天氣好時，顧客可以歎住雪景或望着星空浸Hot Tub（熱水浴），幸運的分分鐘還能一睹極光，相當寫意。

Christy走訪由著名芬蘭演員於2016年開設的桑拿，該處除勇奪不少設計大獎，更獲權威雜誌列為世界百大必去地方之一。該個桑拿最大特色，是其特有的超巨型熱石爐，顧客注水升溫時過程充滿儀式感。「好玩」行頭的Christy更先後在兩個桑拿中，感受了瑞典及芬蘭焗桑拿特有儀式「冰火交替」，就是焗完桑拿後，必須跳入冰水中迅速降溫。雖然Christy兩次跳完冰水都是尖叫連場、面容扭曲，甚至皮膚通紅，但仍大讚感覺超正。

（即時娛樂）