《膠戰S3》有望拍得成？ 岑珈其為肥腸徵女友 讚超級大暖男 (18:16)

ViuTV綜藝節目《膠戰》主持岑珈其和徐浩昌（肥腸），昨晚（29日）透過視像亮相由虞逸峯和沈殷怡主持的資訊節目《今日疫情》。

主持談到有關《膠戰S3》話題，肥腸則漏口風：「最近有6個人齊人出現喺ViuTV啦，咁會發生啲乜事，就唔講得住囉！」珈其聞言笑說：「嘩！你講到咁嘅，可以講嘅咩？我都好期待。（是否有好消息？）但我唔知。」

問到是否希望「6膠」出埠拍攝？珈其說：「梗係想，我覺得如果之後放寬（措施），大家能夠多啲互動已經好開心，唔夠膽講可唔可以出埠，有得出梗係好啦，大家食晚飯、見面，戲院開番都好緊要。」肥腸表示希望約齊「6膠」打邊爐或BBQ。

同時珈其在節目為肥腸找另一半，他說：「真心講，肥腸喺《膠戰》超級大暖男，外形可愛，最重要係佢依家單身，希望任何喜歡肥腸嘅人，都可以同佢做朋友了解吓先。」肥腸聞言即不停抹汗，十分搞笑。

而珈其跟余香凝、陳漢娜及蘇麗珊主演的電影《緣路山旮旯》，早前在日本大阪舉行的《第17屆大阪亞洲電影節》成為「特別關注香港電影」6部電影之一，珈其興奮說：「開頭拍時冇諗過可以去到其他地方，呢部係幾香港小品電影，估唔到日本觀眾鍾意睇，成個故仔吸引。（讚你靚仔？）我唔刻意講呢樣嘢，我估我可能單眼皮，佢哋有少少覺得似日本人，我懷疑係咁，有親切感。」

珈其亦有份演出ViuTV劇集《反起跑線聯盟》，他說：「多謝ViuTV，我愛ViuTV，今次係客串，主要同燦哥（潘燦良）做對手戲，學到好多嘢，佢係好好嘅前輩，好犀利對手。」

（即時娛樂）