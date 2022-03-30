與張馳豪互相欣賞 潘靜文爆Aska唯一缺點 (18:55)

張馳豪（Aska）、潘靜文（Sherman）接受TVB娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，分享成為熒幕情侶的感受。Sherman坦言最初怕張馳豪的粉絲不接受︰「最初真的怕粉絲不喜歡，幸好沒有，他們更為我們改名『SherKa』，我幾喜歡這個名，很開心粉絲受落！」

回憶首次合作拍劇，Aska說：「第一次收到《青春本我》劇本圍讀時，導演說我們是一對。我們對望了一下說沒問題，但真正拍攝時最難忍笑。」Sherman說：「演戀人的時候，我要幻想Aska是我很迷戀的偶像才可。」Aska讚Sherman性格開朗，遇上負面事或抨擊時很快便能平復心情。他說︰「她會自己鼓勵自己，又會令到大家很開心。一大班人出去，她不在時的氣氛會沒那麼好。」Sherman亦讚Aska優點多，但因為對方不是在香港成長，成長文化不同，有時候會不明白他們說的本地笑話。

談到兩人合作寫歌《你的晚安我的早餐》延續《青春本我》當中角色，Aska說：「這是林智樂的構思，說不如作首歌繼續談談我們的角色。」Sherman說：「主旋律是我中二時和朋友一齊創作的，覺得幾適合就交給Aska。我未正式試過作曲，Aska很有經驗，今次我可以學到嘢，而Aska又覺得旋律OK，所以用了這Demo繼續創作。我也希望跟不同的音樂人合作，不停偷師，一來一回表達自己的意見，這樣會得到更多，自己儲夠料就可以嘗試創作。」

（即時娛樂）