潘燦良錯過時間無意當爸 周家怡與小演員合作學識堅持 (21:15)

潘燦良、周家怡三度合作拍劇，在《反起跑線聯盟》上演單親爸爸暗戀以為是單親媽媽的故事。

不少演員也怕與小朋友合作，家怡直言她也一樣︰「和小朋友合作要花很多時間，幸幾位副導演及編審引導小朋友進入拍攝狀態。我以前有點怕和小朋友溝通，我用BB聲與他們傾偈時，覺得他們在藐我。最近多了和小朋友合作，發覺應以大人的方式和他們溝通，因為他們不會覺得自己是小朋友。」

家怡讚飾演其劇中兒子的小演員非常懂事，很乖又有自己睇法。「有場戲，他堅持急尿不用夾實雙腳，真的很犀利。不是別人叫他做就做，我從他身上學到嘢」。家怡又讚飾演潘燦良兒子的小演員︰「小朋友始終不是正式演員，還只得5歲，有時會很直接，肚餓就要吃東西。有次好搞笑，他說很肚餓，然後一口咬落潘燦良的手；說眼瞓就將他的大腿當枕頭，他們真的很似兩父子。」

潘燦良說：「這是不能預計的緣分。有時候，跟對手拍完整套戲也可以無話好說。今次差不多拍完時，他送了我一本貼上我們合照的紀念冊，我亦買了個劇中自己造型的公仔給他，很sweet！遇到互相喜歡的對手，真的很難得。」潘燦良坦言很喜歡小朋友，但和太太蘇玉華沒生育計劃。「生育小朋友很大責任，不太肯定就不要生。不負責任就不要做，這是我的想法，所以我已諗清楚，因為諗到咁上下，合適的時間已經過了。現在幾好，玩吓別人嗰啲」。

周家怡怕如果當媽媽，孩子會跟她一樣愛搗蛋，而且自知沒很多時間陪伴孩子成長。她說︰「我估計自己已有點錯過了時間，除非有奇蹟出現吧，我現在未有另一半，講真也不想生小朋友，覺得太大壓力。」

欲知專訪詳情，請留意明天（3月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）