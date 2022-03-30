龍小菌連續3年膺初創組別「最佳微電影女主角」金獎 (20:05)

蔡紫晴（龍小菌）和龔柯允（右圖）分別奪得初創企業組「最佳微電影女主角」金獎和銀獎。（網上圖片）

《第九屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）網上頒獎禮》今天（30日）舉行，分「初創企業組」和「專業組」，共揭曉26個獎項。歌手安俊豪和蔡紫晴（龍小菌）@帶菌者，分別奪得初創企業組「最佳微電影男、女主角」金獎，這已是龍小菌連續3屆奪得此殊榮，評審讚賞她在《過江龍》中演出細膩，演繹出失戀女子的情緒。龔柯允則憑《失戀傷心轉移速遞》奪得該組女主角銀獎。

專業組方面，「最佳微電影男主角」金獎由《超時空旅行團》的雷有輝奪得，《超》片並獲公眾投票選為「最受歡迎微電影獎」。女主角金獎則由《意外》的葉巧琳奪得，評審大讚葉巧琳演出亮眼，令人驚喜，有做演員的潛質。《意》片還奪得「最佳微電影製作大獎」銀獎及「最佳微電影編劇獎」。而李浩軒和邵音音則分別獲男、女主角銀獎。

至於女銅是《你在記憶中走來》的譚杏藍，片中譚杏藍飾演年輕版林建明，評審欣賞她對題材有充分的想像和準備，2人透過時空穿越走在一起，無論說話方式和神態都很相似，令兩個時代配合得恰到好處。《你》劇更同時奪得「最佳微電影製作大獎」銅獎及「最佳微電影美術指導獎」。

（即時娛樂）