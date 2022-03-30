梁詠琪貼「七小福」學校旅行照 稱睇《反起跑線》為最佳飯後節目 (20:42)

由梁詠琪（GiGi）、強尼、周家怡、袁富華、練美娟、肥仔（梁業）、潘燦良、林家熙和陳欣妍等合演的ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》，今晚（30日）播出第8集。

劇情講述「樂悠悠幼稚園」舉行一年一度秋季旅行，潘燦良建議仿照名校，改為舉行小學面試技巧日營，幸好周家怡提議去有機農莊，才令潘燦良改變主意；另一方面，劇中演GiGi老公的強尼，發現老婆和潘燦良原來中學時期已認識，突然暗生妒忌，最搞笑是潘燦良原本想向周家怡獻殷勤，卻被強尼誤會是對GiGi餘情未了，故盯住潘燦良不放。

GiGi今晚在Instagram貼了幾張劇照，並寫道：「大家都真係好耐冇去過旅行啦！一定好懷念旅行熱熱鬧鬧的時光。唔緊要，今晚我哋就可以同樂悠悠幼稚園『七小福』一齊去學校旅行，親親大自然啦！#最佳家庭飯後節目 #一家大細齊煲港劇」

而昨晚（29日）一集有韋綺姍和林嘉欣老公袁劍偉客串，由於劇中「七小福」要在幼稚園表演話劇，GiGi找來劇中「契媽」韋綺姍教囡囡瑤瑤唱歌技巧，潘燦良則找來袁劍偉教囝囝Martin演戲技巧。

（即時娛樂）